حكومة كوردستان: رواتب موظفي الإقليم جاهزة بعد تسليم 120 مليار دينار لبغداد

شفق نيوز- اربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، إتمام انجاز رواتب موظفي الإقليم عن شهري تموز وآب، بعد إكمال إجراءات تحويل 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تمت الموافقة على إيداع 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية، لتقوم الوزارة بصرف رواتب موظفي الإقليم".

وأضاف أن "وزارة المالية والاقتصاد الكوردستانية أكملت جميع الاستعدادات، وبمجرد وصول رواتب شهر تموز ستباشر عملية التوزيع، فيما تم إعداد قائمة رواتب شهر آب وسيتم تسليمها قريباً إلى وزارة المالية العراقية".

وأشار هوراماني إلى أن "الاتفاق مع بغداد حول الملف النفطي مستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف ضمان عدم حدوث أي خلل قبل إعداد الموازنة الجديدة في السنة المقبلة".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت، يوم أمس الثلاثاء، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز، وفق مصدر حكومي مطلع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس الوزراء العراقي قرر أمس صرف رواتب شهر تموز، في انتظار الاتفاق على الإيرادات غير النفطية لصرف باقي رواتب الأشهر المتبقية (آب وأيلول).

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم 26 أيار الماضي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.