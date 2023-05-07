حكومة كوردستان تؤكد دعمها لتحسين ظروف مسيحيي سهل نينوى

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، دعمه لتحسين الظروف المعيشية لمسيحيي سهل نينوى.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ناقش في اتصال هاتفي، اليوم، مع بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، وضع المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب البيان فقد جدد رئيس الحكومة في الاتصال الهاتفي، دعمه لحقوق عموم المكونات، ولا سيّما المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان وتحسين الظروف المعيشية لمسيحيي سهل نينوى، وأكد على أهمية ترسيخ وتعميق ثقافة التعايش بين مختلف المكونات.

فيما عبّر البطريرك الكاردينال لويس ساكو عن شكره وتقديره لدعم إقليم كوردستان المستمر تجاه المسيحيين.