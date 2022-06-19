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حكومة كوردستان تؤشر انخفاضاً بالمياه الجوفية بمقدار 500 متر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-19T08:51:07+0000
حكومة كوردستان تؤشر انخفاضاً بالمياه الجوفية بمقدار 500 متر

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، انخفاض منسوب المياه الجوفية بمقدار 500 متر خلال الـ( 20) سنة الماضية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحلول عام 2022، جف حوالي 300 بئر، بسبب الجفاف الذي ضرب مناطق عديدة من كوردستان".

واضاف البيان ان "حكومة إقليم كوردستان ستقوم بحفر 138 بئراً للحد من تأثير الجفاف، مع العمل على تنفيذ المشاريع الاروائية الاربعة".

وفي شهر نيسان 2022 أعلنت إدارة إدارة گرميان في إقليم كوردستان 2022 عام جفاف، بسبب قلة تساقط الأمطار، ودعت إلى تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الطوارئ لمواجهته.

وتعيش المدن العراقية وتحديداً إقليم كوردستان، خطراً حقيقياً على مستوى المياه يتمثل بانخفاض المناسيب النهرية بسبب قطعها من دول المنبع وانخفاض المستويات القياسية لهطول الأمطار.

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