حكومة كوردستان توضح تفاصيل اتفاقيات الطاقة مع واشنطن: دون تنسيق مع بغداد

شفق نيوز/ أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة كمال محمد، يوم الاثنين، أن زيارة وفد الإقليم الحالية إلى واشنطن تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، تابعته وكالة شفق نيوز، أن الوفد وقع خلال الزيارة اتفاقيتين مهمتين في قطاعي الغاز والنفط، مبيناً أن الاتفاقية الأولى تتعلق باستخدام حقول الغاز في الإقليم لتوليد الكهرباء لصالح كوردستان والمناطق التي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية داخل العراق، فيما تخص الاتفاقية الثانية استخراج النفط والغاز من حقول الإقليم بالتعاون مع شركة أمريكية أخرى.

وأكد كمال محمد أن العقود المبرمة هي من نوع عقود الشراكة كما هو معمول به في السابق، مشيراً إلى أنه "لم يتم التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن هذه الاتفاقيات"، لكنه شدد على أن "الاتفاقيات ستسهم في تعزيز البنية التحتية في العراق، لا سيما الاتفاقية الخاصة بالغاز".

وأشار إلى أن الاتفاقية الخاصة بالغاز ستساعد على حل مشكلة الكهرباء في الإقليم، فضلاً عن دعم نمو القطاع الصناعي، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الغاز مستقبلاً لأغراض منزلية.

وختم الوزير بالقول إن حكومة الإقليم تعمل حالياً على توسيع علاقاتها مع مختلف الجهات الدولية، موضحاً أن "الولايات المتحدة تعد حليفاً استراتيجياً للإقليم، وهناك العديد من الشركات الأمريكية العاملة في كوردستان".

وأشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن، على توقيع اتفاقيتين مهمتين في مجال الطاقة مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية.

وتهدف الاتفاقيتان، بحسب حكومة الاقليم، بقيمة تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في الإقليم.