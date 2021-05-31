حكومة كوردستان توجه خطاباً رسمياً لتركيا لإيقاف قطع الأشجار في الإقليم

شفق نيوز/ أعربت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن استيائها إزاء قيام الجيش التركي بقطع الأشجار في المناطق الحدودية بالإقليم، مطالبة أنقرة بإنهاء هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة اقليم كردستان تعرب عن استيائها إزاء قطع الاشجار والحاق الضرر بطبيعة اقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم خاطبت أنقرة بكتاب رسمي لانهاء عملية قطع الاشجار في المناطق الحدودية"، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بهذا الأمر.

وأضاف عادل أن "حكومة اقليم كوردستان تؤكد مرة اخرى ان تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان وبالاخص في المناطق الحدودية بات سببا لتوغل القوات التركية واندلاع المعارك والاشتباكات بين الطرفين".

وأردف بالقول، "لهذا نطالب باحترام سيادة العراق واقليم كوردستان وعدم تعريض سكان المنطقة للويلات والنزوح والدمار".

كما صدر بيان مشترك من وزارتي الزراعة بإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية أدناه نصه: