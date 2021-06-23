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حكومة كوردستان توجه بعقد "اجتماع حاسم" لإعداد الموازنة واحالتها للبرلمان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-23T13:37:43+0000
حكومة كوردستان توجه بعقد "اجتماع حاسم" لإعداد الموازنة واحالتها للبرلمان

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، الأرقام والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز في موازنة الإقليم، فيما وجه بعقد اجتماع حاسم لإعداد مشروع القانون واحالته الى البرلمان.

وقالت رئاسة حكومة كوردستان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وأوضح البيان، أن وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب قدم خلال الاجتماع مزيداً من التوضيحات والمتطلبات حول الأرقام والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز المالي في موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وبين أنه بعد مناقشات ومداولات مكثفة إزاء الملاحظات ووجهات النظر التي طرحها أعضاء مجلس الوزراء، تقرر أن تعقد وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية اجتماعاً حاسماً مع اللجان الخاصة في برلمان كوردستان (المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، والقانونية) وذلك بالتنسيق مع وزيرة الإقليم للشؤون البرلمانية، إلى جانب اجتماع خاص مع جميع كتل برلمان كوردستان لبلورة الملاحظات وتوضيحها بهدف تحقيق تفاهم مشترك بين الحكومة والبرلمان بما يضمن إعداد قانون شفاف وشامل لإحالته إلى برلمان كوردستان لتمريره بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء.

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