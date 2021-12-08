سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان توافق على قانون جديد للتربية والتعليم وتناقش احتياجات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-08T12:46:28+0000
حكومة كوردستان توافق على قانون جديد للتربية والتعليم وتناقش احتياجات البيشمركة

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تجهيز البيشمركة بالاحتياجات اللازمة لمكافحة "إرهابيي داعش"، مؤكداً بذل كل جهد ممكن لدعم البيشمركة وحماية سكان المناطق الكوردستانية التي تواجه تهديدات إرهابية، في وقت وافق على مشروع قانون جديد للتربية والتعليم.

وقال اعلام مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وناقش مجلس الوزراء الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها إرهابيو داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من أبطال البيشمركة والمواطنين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسر الشهداء، معرباً عن أمله في الشفاء العاجل للجرحى. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تواصلاً دائماً مع الحكومة الاتحادية لتوسيع فرص التعاون والتنسيق لملء الثغرات الأمنية القائمة في المناطق الكوردستانية المستقطعة، إلى جانب تجهيز البيشمركة بالاحتياجات اللازمة لمكافحة إرهابيي داعش.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده بأننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم البيشمركة وحماية الأهالي الصامدين في تلك المناطق التي تواجه تهديدات إرهابيي داعش، والتي هي جزء من سياسة استمرار التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وإجبار سكانها على إخلاء مساكنهم.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدم وزير التربية آلان حمه سعيد مشروع قانون (التربية والتعليم في إقليم كوردستان)، وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم جميع قطاعات التربية والتعليم على أسس حديثة ومواصلة تعزيز العملية التعليمية من أجل إرساء نظام تربوي جديد في كوردستان. ويعتبر مشروع القانون واسعاً وشاملاً، ويشمل العملية التربوية والتعليمية برمتها في كلا القطاعين الحكومي والخاص.

بعد ذلك، قدم وزير الكهرباء كمال محمد مشروع قانون (التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 6 لسنة 2021)، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي للوزارة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وقرر إحالة مشروعي القانونين إلى برلمان كوردستان.

ثم قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً بشأن الجفاف والمخاطر التي تواجه المحاصيل الزراعية في إقليم كوردستان، وهو ما نتج عنه زيادة في أسعار السماد الكيمياوي والمبيدات وتأثيرها على زراعة محصولي القمح والشعير وواقع الحيوانات وحقول الدواجن والثروة السمكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف. وأشار التقرير إلى أهمية المصادر المائية والسدود ومشاريع الري وترشيد استهلاك المياه والحفاظ معدلات استخدامها عبر توعية المواطنين، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات المقترحة للفلاحين ومربّي الحيوانات في الإقليم، وقد أوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين بتقديم التسهيلات والعمل على ذلك في إطار القانون. 

وفي ختام الاجتماع، قدم كل من وزير الثقافة حمه حمه سعيد ورئيس دائرة الإعلام والمعلومات جوتيار عادل، عدداً من الملاحظات والمقترحات والتوجيهات والإرشادات المتعلقة بتعاطي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مع الوضع الراهن في جبهات المعارك ضد إرهابيي داعش، بما يجعله إعلاماً مسؤولاً، ويلعب دوراً في حماية الأمن الوطني والحفاظ على سلامة وأرواح أبطال البيشمركة، وعدم تأثيره السلبي على خطط مكافحة الإرهابيين والخطوط الدفاعية.

related

كوردستان توجه دعوة اممية تخص خطر داعش

Date: 2019-12-08 20:59:42
كوردستان توجه دعوة اممية تخص خطر داعش

مسرور بارزاني يؤشر "تهديداً حقيقياً" لداعش ويوجه رسالة مستعجلة لبغداد

Date: 2021-12-03 08:56:22
مسرور بارزاني يؤشر "تهديداً حقيقياً" لداعش ويوجه رسالة مستعجلة لبغداد

قنصل بريطانيا لدى كوردستان يشيد بجهود بارزاني في إجراء الإصلاحات الوزارية

Date: 2021-09-12 09:05:27
قنصل بريطانيا لدى كوردستان يشيد بجهود بارزاني في إجراء الإصلاحات الوزارية

مطار أربيل يحقق بأخذ مبلغ مالي من مقاتل بيشمركة "معاق"

Date: 2021-05-29 10:51:55
مطار أربيل يحقق بأخذ مبلغ مالي من مقاتل بيشمركة "معاق"

مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

Date: 2020-02-14 18:07:02
مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

Date: 2021-09-23 09:21:31
ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

البيشمركة تباشر العمل بمركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

Date: 2020-11-24 12:08:15
البيشمركة تباشر العمل بمركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

مسعود بارزاني يحث على "تغيير فنون القتال": على البيشمركة الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم

Date: 2021-12-06 12:10:19
مسعود بارزاني يحث على "تغيير فنون القتال": على البيشمركة الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم