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حكومة كوردستان تهنئ بنوروز وتأمل أمراً واحداً من بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-20T14:30:57+0000
حكومة كوردستان تهنئ بنوروز وتأمل أمراً واحداً من بغداد

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة إلى الكوردستانيين بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، معربا عن أمله أن تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد نوروز الأغر ورأس السنة الكوردية الجديدة، أرفع أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى الكوردستانيين كافة، ولا سيما البيشمركة البواسل والقوات الأمنية وأسر وذوي الشهداء الأكارم، متمنياً أن ينعم شعب كوردستان بعام جديد تسوده السعادة والرخاء".

وأضاف "لقد حمل نوروز معانٍ سامية في النصر وتجديد الحياة، ونأمل أن يحل علينا ومعه شعلة الانتصار على المصاعب وتحقيق أمنياتنا ونيل حقوقنا كافة".

وتابع "وإذ أرى من الواجب أن أتوجّه بخالص الشكر إلى شعب كوردستان الذي ساعد حكومة الإقليم في مواجهة الأزمات بصبره وتحمله، وبفضله أصبح الإقليم في وضع أفضل مقارنة بالعام الماضي"، معربا عن أمله أن "تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور من أجل استباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق".

وأهاب رئيس حكومة الإقليم بمواطني إقليم كوردستان "الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، وبالأخص خلال أيام نوروز، وأرجو أن نعمل بشكل حثيث لمواجهة الجائحة والحفاظ على سلامة المجتمع عامة وقضاء أمتع الأوقات".

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