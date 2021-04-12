حكومة كوردستان تهنئ بحلول رمضان وتوجه دعوة للمواطنين

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، المسلمين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى المسلمين والمسلمات كافة في كوردستان والعالم، سائلين الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يسبغ على شعب كوردستان مزيداً من الخير والسلام والسداد والوئام".

وتابع بالقول، "ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الأغر، نستوحي من نفحاته التصميم والعزيمة لنهيب بالكوردستانيين جميعاً الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر الالتزام التام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية باعتبارها سبيلاً، لا غنى عنه، لحماية البشرية من جائحة كورونا".

ووجه بارزاني الشكر إلى "علمائنا الأفاضل في كوردستان، أولئك الذين يؤدون واجبهم المساند والمهم على أكمل وجه لتوعية المجتمع من مخاطر الوباء وحثه على التقيد بالتدابير الاحترازية".