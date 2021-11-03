حكومة كوردستان تنهي خدمات موظف استخدم منصبه للدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انهاء عقد عمل موظف حكومي استخدم مكانته الوظيفية للدعاية الانتخابية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة الشؤون الادارية والمالية في رئاسة ديوان حكومة كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "قررنا الغاء عقد الموظف صالح محمد كةزو علي على ملاك وزارة التجارة والصناعة- مكتب الوزير - بسبب استخدامه مكانته الوظيفية في الدعاية الانتخابية لاحد المرشحين في الموقع الرسمي للوزارة".

وأشار الكتاب إلى أن ماقم به الموظف "يخالف المواد 26-27-29 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المرقم 9 لسنة 2020 ومواده 8-9-10 والنظام الداخلي للدعاية الانتخابية المرقم 9 لسنة 2020 للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وتعليمات وزارة المالية المرقم 10 لسنة 2019 في نقاط 3-4".