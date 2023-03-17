حكومة كوردستان تنعش حلبجة بمشاريع الكهرباء والصحة والتربية

شفق نيوز / نفذت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أعمالاً ومشاريع مهمة في مجالات الكهرباء والزراعة والصحة والتربية، بهدف إنعاش محافظة حلبجة.

يأتي هذا في وقت أحرز فيه قطاع الكهرباء تقدماً في محافظة حلبجة التي شهدت عام 2020 تدشين المديرية العامة للكهرباء من أجل تيسير تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.

ويعدّ مشروع خط كهرباء 132 (كي.في) سيد صادق حلبجة، واحداً من أهم المشاريع الحكومية المتعلقة بقطاع الكهرباء، حيث يجري تنفيذه بتكلفة 17.21 مليار دينار، كما سيتم الشروع بتنفيذ خط كهرباء 33 (كي.في) في حلبجة بمبلغ قدره 4.82 مليار دينار.

وكذلك اُنجز لغاية الآن 33 مشروعاً خاصاً بتوزيع الكهرباء بقيمة 1.4 مليار دينار في حدود محافظة حلبجة.

وفي مجال التربية والتعليم، أكدت حكومة الإقليم، إنشاء مدرسة سعة 18 صفاً وروضة للأطفال بتكلفة مليار دينار، فضلاً عن تعيين 102 مدرس دائم و232 محاضراً، بالإضافة إلى تخصيص 115 ألفاً و135 دولاراً للتجهيزات المدرسية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهدت محافظة حلبجة انتعاشاً كبيراً، حيث عملت وزارة الصحة على تعيين 49 طبيباً و60 موظفاً في مستشفيي الوفاء وبيارة، كذلك أرسلت 53 من المتضررين بفعل السلاح الكيماوي إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.

هذا وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، تخصيص مليار و80 مليون دينار لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظة حلبجة. 90 مليون دينار شهرياً، وفي العام الماضي خُصص مبلغ قدره 108 ملايين دينار للأدوية والمستلزمات الطبية.

وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 40 مليون دينار شهرياً لمستشفى ضحايا الأسلحة الكيماوية، و155 مليون دينار لشراء الأجهزة الطبية إلى المستشفى.

ويعتبر معمل إنتاج غاز الأوكسجين الخاص بتعبئة أسطوانات الأوكسجين لمستشفيات محافظة حلبجة من أهم الأعمال، إذ شُيّد بتكلفة 385 مليون دينار.

وفي قطاع الزراعة والري، أشارت حكومة الإقليم، إلى تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 359 مليون دينار، إضافة إلى شراء معدات ومستلزمات زراعية للمحافظة.