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حكومة كوردستان تنظم جدولاً شهرياً لتوزيع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-07T14:56:46+0000
حكومة كوردستان تنظم جدولاً شهرياً لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء كوردستان، يوم الاربعاء، إرسال تقرير أول ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الإصلاح إلى برلمان الاقليم، فيما أشارت إلى تنظيم جدول شهري لتوزيع الرواتب.  

وقال المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وأوضح البيان، أنه "جرى في مستهل الاجتماع، بحث تنظيم جدول شهري لتوزيع الرواتب وبما يتلاءم مع الجدول الشهري لصرف جزء من المستحقات المالية المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية، وعلى ضوء ذلك وجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك".

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، وبحسب البيان فقد عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو تقرير الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخول قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ، وتضمن قرارات وتعليمات ومنهاجاً داخلياً والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون، كما استعرض المساعي اللاحقة للحكومة لتنفيذ البنود الأخرى من القانون على الوزارات والهيئات المعنية في حكومة الإقليم.

وقرر مجلس الوزراء إرسال التقرير إلى برلمان كوردستان، كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس الوزراء خلال عرض تقريره تحت قبة البرلمان، وفقاً للبيان.

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