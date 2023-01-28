حكومة كوردستان تنصب نظام كاميرات "نقطة إلى نقطة" وتقول إنه سيحد من حوادث السير

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، نصب نظام كاميرات "نقطة إلى نقطة" وقالت إنه سيحد من حوادث السير.

وذكر بيان للإعلام والعلاقات الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، "اتخذت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي خطوات تهدف إلى إرساء مجتمع آمن وسليم. وفي هذا الإطار تبنت الحكومة كل ما من شأنه أن يصب في صالح المواطنين، إذ أخذت على عاتقها نصب كاميرات مراقبة السرعة بنظام "نقطة إلى نقطة"، مما يجبر السائقين على الحد من السرعة حفاظاً على السلامة العامة، في مناطق عدة من إقليم كوردستان".

وأضافت، "سيتم العمل بالنظام في مناطق عدة من أربيل والسليمانية قريباً، على أن يُعمم مستقبلاً على نطاق واسع في جميع مناطق إقليم كوردستان، وبعد إنجاز طريق 120 السريع في أربيل وفتحه أمام المركبات، سُجلت مئات الحوادث المرورية بسبب السرعة الفائقة، وسيكون هذا الطريق من الطرق التي يتحكم فيها النظام الجديد. هدف نصب نظام "نقطة إلى نقطة".

وعن هذا الموضوع، قال المتحدث باسم المديرية العامة للمرور في أربيل فاضل حاجي للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إن "الهدف من نصب هذا النظام يتمثل في تنظيم حركة المرور وتقليل الحوادث والإصابات وتدريب سائقي السيارات في إقليم كوردستان على كيفية سلك الطرق بأمان وتحضّر".

وتابع بالقول: "الكاميرات المثبتة في نظام نقطة إلى نقطة تعدّ أكثر تطوراً من الكاميرات السابقة التي لا يمكنها رصد السرعة إلا عند نقطة واحدة، إذ عندما يصل السائق المخالف إليها، لا يمكن بعدها معرفة كيف تصرف وإلى أي مدى واصل مخالفته، غير أن النظام الجديد الذي يعمل بجيل جديد من التكنولوجيا، يجعلنا عبر الكاميرتين نعرف كم كيلومتراً قطع السائقون وكيف تصرفوا، وهل التزموا بالإرشادات المرورية أم لا".

توضيح للسائقين

وتابع المتحدث باسم المديرية العامة للمرور في أربيل: "في الوقت الحالي يقتصر رصد السرعة على مركبات الصالون، وقد حددنا الحد الأقصى للسرعة في الطرق والشوارع، فمثلاً الأقصى للسرعة هو 110 كيلومتر/ ساعة بالنسبة لسيارات الصالون، و80 كيلومتراً للشاحنات".

وعن عمل النظام وكيفية تسجيل السرعة، أشار فاضل حاجي إلى أنه "يتعين على السائقين أن يعلموا أن هذا النظام ليس كما السابق، فبمجرد وصولهم إلى نظام نقطة إلى نقطة يخففون سرعتهم، ففي هذا النظام المسافة بين الكاميرتين بشكل عام هي 3600 متر، فعندما تسير سيارة صالون بسرعة 110 كيلومترات، فهذا يعني 110000 متر، مما يعني أنه يجب قطعها في دقيقتين وليس أقل، لأنه إذا وصلت إلى الكاميرا الثانية بأقل من الوقت المحدد لها، فسيفسرها النظام ويعرف مدى السرعة التي استغرقتها".

الشاحنات وبحسب البيان؛ فإن حاجي قال إن "النظام يسجل نوعين من المخالفات والتجاوزات للشاحنات، يتمثل الأول بالسرعة المحددة، والثاني يخص الموقع الشاحنات على الجانب الأيمن من الطرق، وإذا توجه السائق إلى المنتصف أو إلى يسار الطريق، فهذا يعد مخالفاً لقواعد الطرق السريعة، وسوف تسجل الكاميرا مخالفة بذلك، أما إذا كان السائق مسرعاً فسيتم تسجيل مخالفتين، وتوّثق كل هذه المخالفات والتجاوزات بالصور".