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حكومة كوردستان تنشر تفاصيل مفاوضات النفط والمال مع بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T11:52:06+0000
حكومة كوردستان تنشر تفاصيل مفاوضات النفط والمال مع بغداد

شفق نيوز/ نشرت حكومة إقليم كوردستان، الخميس، جملة وثائق قالت إنها تعود للمفاوضات مع الحكومة الإتحادية، حول النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وإستحقاقات الإقليم من الموازنة الإتحادية.

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وكان نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، اعلن في 22.12.2020 التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد جولات من المفاوضات.

وأقرت الحكومة العراقية موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار بعجز إجمالي يبلغ 71 تريليون دينار، على أن تتم مناقشتها في البرلمان العراقي بداية الأسبوع المقبل.

وفي نيسان/أبريل، أوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بنهاية 2019، يقضي بتسليم إقليم كوردستان نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.

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