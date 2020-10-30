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هجوم يوقف صادرات نفط إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-30T18:16:33+0000
هجوم يوقف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة توقف صادراته النفطية جراء هجوم استهدف خط الأنابيب الناقل للخام.

ويصدر الإقليم النفط المستخرج من حقوله عبر خط أنابيب مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه يحمل على ناقلات بحرية قبل أن يجد طريقه إلى الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في يوم الاربعاء ٢٨ تشرين الاول الجاري، جرى استهداف خط الأنابيب الناقل لصادرات نفط الإقليم، ما تسبب بوقف تدفق الخام.

وأدانت الحكومة، بشدة، الهجوم، مضيفة أنها "لن تسمح بأي شكل من الأشكال تعريض مصالحها للتهديد وان تمتد اليد إلى قوت شعب كوردستان".

وأشارت إلى "التحقيقات مستمرة للكشف عن منفذي الهجوم"، دون الإشارة إلى مكان وقوعه.

وأمس الخميس، نشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا بياناً للحزب الكوردي قال فيه إن مقاتلي العمال الكوردستاني فجروا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء أنبوب نفط لشركة "بوتاش" التركية في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين شمال شرقي تركيا.

ووفق بيان العمال الكوردستاني فأن التفجير تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان مجلس أمن إقليم كوردستان تفكيك خلية مكونة 12 فرداً مرتبطين بالعمال الكوردستاني كانت تخطط لشن هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.



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