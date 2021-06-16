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حكومة كوردستان تناقش مجموعة ملفات بينها "الموازنة وعودة الدوام الرسمي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T15:01:23+0000
حكومة كوردستان تناقش مجموعة ملفات بينها "الموازنة وعودة الدوام الرسمي"

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الاستعدادات الجارية لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، كما قرر عودة الدوام الاعتيادي في المؤسسات الحكومية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال عقد المجلس، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جدد رئيس مجلس الوزراء التزام حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وثمّن تأكيد الحكومة الاتحادية على التزامها بتنفيذ القانون وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، كذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء شكره للوفد الحكومي المفاوض على أداء مهامه بنجاح ودفاعه عن حقوق الإقليم ومستحقاته المالية وأعرب عن أمله بأن "يسهم الاتفاق في تحسين الوضع المالي بإقليم كوردستان".

وبعد ذلك، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الرفيع إلى كل من بلجيكا واليونان، وأشار إلى أن كبار المسؤولين في البلدين أعربوا عن استعدادهم لمواصلة التعاون ودعم البرنامج الإصلاحي الذي شرعت به حكومة إقليم كوردستان، وبيّن أنهم ينظرون لإقليم كوردستان وموقعه بعين الاعتبار، لكونه عاملاً مهماً في استقرار المنطقة".

ثم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد المفاوض آخر المستجدات حول المفاوضات مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن وضع آلية لتنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وفي جزء آخر من الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب آخر الاستعدادات الجارية حول مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وفي ختام الاجتماع، جرت مناقشة إعادة تنظيم دوام دوائر حكومة إقليم كوردستان، وتقرر عودة الدوام الاعتيادي في المؤسسات الحكومية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

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