سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
حكومة كوردستان تناقش آليات تأمين "الأبيضين" وتحظر هذا النوع من شرائح الاتصال
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-09-01T13:27:55+0000
حكومة كوردستان تناقش آليات تأمين "الأبيضين" وتحظر هذا النوع من شرائح الاتصال
related
هورامي مساعداً لرئيس مجلس وزراء كوردستان لشؤون الطاقة
Date: 2019-07-21 11:22:23
مجلس وزراء كوردستان يناقش ملف "جينوسايد" وجهود فريق "يونيتاد"
Date: 2020-10-28 14:02:33
بعد قرار المحكمة الاتحادية .. مجلس وزراء كوردستان يجتمع بشأن كركوك والمادة 140
Date: 2019-08-07 08:25:20
حكومة كوردستان تصوت على قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش
Date: 2021-04-28 13:21:14
مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص المادة 140 والضرائب والرواتب
Date: 2019-08-07 18:21:12
مجلس وزراء كوردستان يناقش مكافحة الفساد ويوافق على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة
Date: 2021-05-05 16:46:43
برلمان كوردستان ومجلس الوزراء يجتمعان لبحث قضايا تصب بخدمة المواطنين
Date: 2019-08-07 18:49:03
حكومة كوردستان تناقش مجموعة ملفات بينها "الموازنة وعودة الدوام الرسمي"
Date: 2021-06-16 15:01:23
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.