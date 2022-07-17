حكومة كوردستان تمدد قرار إعفاء المواد الغذائية الأساسية من الجمرك

شفق نيوز/ مددت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، قرار رفع الرسوم الجمركية عن المواد الغذائية الأساسية لغاية الثلاثين من شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا للقرار ١٥٩ الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان فإن مدة العمل بجميع فقرات القرار ١٤٠ الصادر عن المجلس والخاص بتقديم التسهيلات لتوفير الاحتياجات الغذائية الاساسية سيمدد لغاية الثلاثين من شهر ايلول المقبل.

وبين ان القرار جاء من اجل الحيلولة دون انعدام المواد الغذائية وارتفاع اسعارها بما يثقل كاهل المواطنين.

وأشار البيان الى ان النقطة الثانية من قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف فرق مراقبة الأسواق ولجان القائممقاميات والامن الاقتصادي في المحافظات والادارات المستقلة بالاستمرار في مراقبة الأسواق ومنع سوء استخدام هذه التسهيلات المقدمة من الحكومة ومنع ارتفاع الاسعار واحالة المخالفين الى المساءلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واوضح البيان انه وفقا للقرار ١٤٠ الصادر عن مجلس الوزراء فإنه تم رفع الجمرك عن الدقيق والرز وزيت عباد الشمس وزيت الذرة والدهون النباتية الصلبة والدهون الحيوانية الصلبة والشاي الاسود والسكر والبقوليات الجافة مثل العدس والحمص والباقلاء واللوبيا والفاصوليا والماش وحليب الاطفال بكل انواعه، مشيرا الى انه سيتم تأجيل استيفاء الجمرك من التجار المستوردين للمواد الغذائية.