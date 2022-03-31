حكومة كوردستان تكشف عن صادراتها النفطية وإيراداتها خلال عام 2021

شفق نيوز/ كشفت شركة "ديلويت" العالمية للخدمات المالية، عن تقريرها لسنة 2021 بشأن تدقيق كميات بيع وايرادات نفط اقليم كوردستان، مبينة ان الاقليم صدر ما مجموعه 152 مليون برميل من النفط عن طريق ميناء جيهان التركي.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، اليوم الخميس، ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار عملية تدقيق قطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان، وكجزء من المبادرة الخاصة بالشفافية في برنامج عمل حكومة الاقليم، تم نشر التقرير المصدق الخاص بالبيانات والمعلومات الجديدة بشأن التصدير، والاستخدام والصرفيات والإيرادات النفطية للاجزاء الاربعة لسنة 2021 من قبل شركة "ديلويت" العالمية.

واشار البيان الى ان شركة "ديلويت" نشرت تقريرها لسنة 2021 وجاء فيها ان اقليم كوردستان قام في العام الماضي بتصدير ما مجموعه 152 مليون برميل من النفط عن طريق ميناء جيهان، مبينا ان معدل سعر البيع كان 59.4 دولاراً للبرميل الواحد.

وبين التقرير ان مجموع الايرادات المتحققة من النفط المباع بلغ 9 مليارات دولار، وكان اكثر من 5 مليارات منها صرفيات النفط، وان خالص الايرادات كان قرابة 4 مليارات دولار، بما يعني ان نحو 44% من الايرادات دخلت في خزينة حكومة الإقليم.

لتفاصيل أكثر