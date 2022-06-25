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حكومة كوردستان تكشف عن خطتين "قصيرة وطويلة الامد" لمواجهة الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-25T09:33:11+0000
حكومة كوردستان تكشف عن خطتين "قصيرة وطويلة الامد" لمواجهة الكوليرا

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، عن اجراءات مواجهة وباء "الكوليرا" الذي تفشى بشكل كبير في محافظة السليمانية.

وذكر طالباني، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "حكومة الإقليم تتبع خطة قصيرة وأخرى طويلة الأمد لمواجهة الكوليرا والحد منها"، مبينا ان "فحص مصادر المياه والأطعمة والخضروات في الأسواق الشعبية والماركتات تعد الخطة قصيرة الأمد".

أما عن الخطة الطويلة الامد، أوضح طالباني، أنها "تكون بمعالجة التلوث في مصادر المياه"، موضحاً أن "المرض موجود في كل محافظات الإقليم، وهو يظهر كل 5 إلى 6 سنوات، وهناك جهوداً استثنائية من قبل الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة المرض".

وسجلت محافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، أكثر من 5000 حالة إصابة  بالإسهال والقيء بالإضافة إلى الكوليرا، منذ اشتداد المرض خلال أسبوع واحد.

والاثنين الماضي، أعلنت صحة محافظة السليمانية، تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من "الإسهال والقيء"، مضاف لها أكثر من 4000 حالة إصابة مسجلة خلال أسبوع كما شخصت من بين الإصابات حالات بالكوليرا.

وانتشر مرض الكوليرا في كل من محافظة اربيل والسليمانية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد هرعت وزارة صحة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس حكومة إقليم  كوردستان مسرور بارزاني، تخصيص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كـ"ميزانية طارئة".

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