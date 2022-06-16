حكومة كوردستان تكشف عن حجم تجهيزها للعراق من الكهرباء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط إن حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن حجم تجهيز الحكومة الاتحادية بالطاقة الكهربائية من محطات التوليد في الإقليم خلال شهرين من العام الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في شهريّ آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بلغ 6521 ميغاواط، منها 1229 ميغاواط تم تصديرها إلى المحافظات العراقية.

واشارت الى ان الطاقة الكهربائية لمحافظات اقليم كوردستان تأتي من الإنتاج المحلي فقط.

وأكدت وزارة التخطيط أن كمية الكهرباء المصدرة إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق في الشهرين المذكورين مقارنة بشهريّ كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير من هذا العام زادت بمقدار خمسة ميغاواط.