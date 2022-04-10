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حكومة كوردستان تكشف حجم الاستثمارات في الاقليم خلال 4 سنوات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-10T15:41:17+0000
حكومة كوردستان تكشف حجم الاستثمارات في الاقليم خلال 4 سنوات

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال عمر الكابينة التاسعة، مبينة ان حجم الاستثمارات تجاوز 11 مليار دولار تم تنفيذها من قبل شركات اجنبية ومحلية ومختلطة.

وجاء في بيان لدائرة المعلومات في الحكومة، ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان نشرت تقريرها عن مشاريع الاستثمار في الاقليم خلال الفترة ما بين 28/7/2019 ولغاية 5/4/2022، مشيرة فيه الى مجمل رؤوس الاموال المخصصة لتلك المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات الاجنبية والمحلية والمختلطة.

واوضح البيان ان المشاريع التي نفذت عن طريق هيئة الاستثمار شملت قطاعات التجارة والمصارف والصحة والصناعة والخدمات والسياحة والتعليم والاسكان والفن والرياضة، مبينا ان عدد المشاريع بلغ 178 مشروعا توزعت على محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارتيّ كرميان ورابرين المستقلتين.

ونوه الى ان تلك المشاريع نفذت على مساحة10 الاف و393 دونما من الاراضي، لافتا الى ان مجموع رؤوس الاموال التي صرفت عليها بلغت 11 مليارا و137 مليونا و300 الف و24 دولارا.

وذكر البيان ان تفاصيل المشاريع كانت كالاتي: محافظة اربيل ٨٧٦٧ مشروعا، ومحافظة السليمانية ١٣٤٠ مشروعا، ومحافظة دهوك ٥٦٩ مشروعا، وإدارة گرمیان ٣٣٢ مشروعا، وإدارة رابرين ١٢٣ مشروعا، ومحافظة حلبجة ٧ مشاريع.

واضاف البيان ان التقرير نوه الى ان المشاريع نفذت بحسب توقيتاتها الزمنية، ففي عام ٢٠١٩، تم تنفيذ ١٦ مشروعاً برأس مال مقداره ٤٨٥ مليوناً و٢٠٤ آلاف و٢٥٦ دولاراً.

وفي عام ٢٠٢٠، بلغ عدد المشاريع المنفذة ٧٧ مشروعاً برأسمال بلغ مليارين و١٨ مليوناً و٢٧١ ألفاً و٢٥٦ دولاراً.

وفي عام ٢٠٢١، جرى تنفيذ ٦٩ مشروعاً برأسمال قدره ٨ مليارات و٥٠٩ ملايين و٧٦٥ ألفاً و٩٨٦ دولاراً.

وفي العام الحالي ١٦ مشروعاً نفذت برأسمال مقداره ١٢٤ مليوناً و٥٨ ألفاً و٢٨٢ دولاراً.

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