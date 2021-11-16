حكومة كوردستان تكسب دعوى ضد شركة اعلامية بمبلغ 75 مليار دينار

شفق نيوز/ كسبت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد شركة "ناليا" الإعلامية بملغ 75 مليار دينار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا لقرار رئاسة محكمة استئناف كوردستان بالرقم 90 الهيئة المدنية، تم تعديل التمييز/2021/ في 25/1/2021 وكسبت وزارة المالية والاقتصاد الدعوى ضد الشركة.

واوضحت الوزارة انها وهيئة النزاهة قامتا اليوم بآخر مراجعة لقانون الاصلاح، وفي احدى فقراتها بشأن القروض اشارت الى ان القسم القانوني في المصرف المركزي لاقليم كوردستان – السليمانية حسم قرار المحكمة لمصلحة مصرف السليمانية بشأن القرض الخاص بشركة "ناليا" بالرقم 111 الهيئة المدنية الاستئنافية /2021 في 13/6/2021، وهي المحكمة الاستئنافية الوحيدة بهدف المصادقة على القرار النهائي.

واضافت انه بهذا القرار فان على المدير المفوض للشركة اعادة قرابة 75 مليار دينار عراقي الى وزارة المالية والاقتصاد كقرض مع الفوائد المصرفية المتراكمة.

وجاء هذا القرار بعد ان رفعت الشركة منذ عدة سنوات دعوى ضد وزارة المالية والاقتصاد طالبت فيها بإطفاء ورفع وخفض الفوائد.

وبعد خسارة شركة "ناليا" للقضية ستقوم حكومة الاقليم، ببيع جميع الاملاك المرهونة عند الحكومة من اجل تسوية القرض والفوائد المترتبة على الشركة.

من جانبها، أوضحت حكومة الاقليم في البيان نفسه، ان مجموع مبالغ قروضها الممنوحة للشركات يبلغ 416 مليارا و824 مليونا و306 الاف و26 دينارا.