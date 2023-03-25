حكومة كوردستان تقلص ساعات الدوام اليومي للموظفين خلال شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تقليص ساعات الدوام اليومي للموظفين خلال شهر رمضان.

‏وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقرر تقليص ساعات الدوام اليومي للموظفين ساعة واحدة في مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان كافة".

واضاف البيان ان "الدوام ينتهي في الساعة الثانية بدلاً من الثالثة بعد الظهر"، مشيرا الى ان "هذا القرار سيسري حتى نهاية شهر رمضان، على أن يعود الدوام إلى طبيعته بعد عطلة عيد الفطر المبارك".