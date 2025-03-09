حكومة كوردستان تقرر إطفاء الفوائد المصرفية عن المستفيدين من القروض الزراعية

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إعفاء المقترضين من الفوائد المصرفية المترتبة على القروض الزراعية المتبقية في ذمتهم، في حال تسديدها خلال السنة المالية الحالية 2025.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه إلى المديرية العامة للمصارف المتخصصة، مذيل بتوقيع وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، أن مجلس وزراء الإقليم أصدر إعفاء على الفوائد المترتبة على القروض الزراعية.

واستند قرار الوزارة على كتاب لمجلس وزراء إقليم كوردستان بالرقم 15786 والمؤرخ في 12/11/2024، والمتضمن ثلاث نقاط، موضحاً أن النقطة الأولى تتضمن الموافقة على إعفاء الديون المترتبة على الفوائد الخاصة بالقروض الزراعية الممنوحة للفلاحين الذين لم يستطيعوا سدادها بسبب الأزمة المالية.

وأضاف الكتاب أن النقطة الثانية أكدت على أن الإعفاء شمل الذين قاموا بتسديد كامل مبلغ القرض وبقيت فوائده بذمتهم، منوهاً إلى أن النقطة الثالثة شددت على أن يقوم المقترض بتسديد القرض خلال السنة المالية 2025 ويتم شموله بالإعفاء بعد تسديد القسط الأخير من مبلغ القرض.