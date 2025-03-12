حكومة كوردستان تقرر توزيع رواتب الإقليم غداً.. وتتخذ جملة من القرارات المهمة

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، فيما اتخذ جملة من القرارات بينها البدء بتوزيع رواتب الموظفين يوم غد الخميس.

وكلف مسرور بارزاني، بحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر شباط، وذلك بعد تحويل مبلغ 958 مليار دينار كراتب لشهر شباط إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.

كما قرر المجلس، وفقاً للبيان، "البدء بتوزيع الرواتب اعتباراً من يوم غد، وفي الوقت نفسه، تم توجيه جميع الوزارات والهيئات لإعداد قوائم رواتب شهر آذار بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب هذا الشهر قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

بدوره، قدّم كمال محمد صالح، وزير الموارد الطبيعية بالوكالة، تقريراً حول آخر التطورات في المباحثات بين وزارة الموارد الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية، بمشاركة ممثلي شركات النفط.

وسلط الوزير، الضوء على نتائج المناقشات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفقاً لأحكام قانون الموازنة الاتحادية.

من جانبه، أعرب مجلس الوزراء، عن "تقديره لجهود وزارة الموارد الطبيعية في تسريع عملية استئناف تصدير النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط الاتحادية لحل المشكلات والعقبات التي تواجه العملية، مع استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية التصدير".

وشدد المجلس، على "موقف حكومة الإقليم الثابت في الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة عبر تصدير وبيع نفط الإقليم من خلال شركة سومو واستعادة إيراداته لصالح وزارة المالية الاتحادية، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات اللازمة، والتي يجري العمل عليها بالتعاون بين الوزارتين وشركات النفط".

وأشار البيان، إلى أن "الفقرة الثانية من الاجتماع، فقد خُصصت لمناقشة مقترحين قدمتهما كويستان محمد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، بشأن إعفاء أصحاب الاحتياجات الخاصة من شرط السجل السابق للزواج لمن حصلوا على هذا السجل قبل عام 2013، وكذلك إعفاء أقساط القروض الصغيرة التي حصل عليها المستفيدون لمشاريع سابقة، لكنهم توفوا قبل سداد القروض".

ووافق مجلس الوزراء، بالإجماع على كلا المقترحين، وتم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح البيان، أن "المجلس ناقش تحديد مواعيد العطل والمناسبات الرسمية في التقويم الحكومي لإقليم كوردستان، حيث قدم جووتيار عادل، رئيس دائرة الإعلام والمعلومات، تقريراً بهذا الشأن، وبعد المداولات، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة في هذا الصدد".