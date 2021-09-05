حكومة كوردستان تقرر تعليق خطوط الهواتف النقالة "غير المسجلة"

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تعليق خطوط الهواتف النقالة "غير المسجلة" بناءً على توصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه في ضوء توصية من مسرور بارزاني، قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان تعليق بطاقة الـ"سيم كارت" غير المسجلة، مبينة أن توجيهات صدرت إلى وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر التعامل بمثل هكذا بطاقات لا تحمل أية اوليات.

وشددت الوزارة على ضرورة "إظهار جميع معلومات العملاء المستخدمين لهذه الخطوط"، مشيرة إلى أن "اتخاذ خطوات جديدة يكون من خلالها التعامل بخطوط الاتصالات قانونيا في إقليم كوردستان للحد من انتشار هذه الظاهرة".

وأضاف البيان أن "وزارة النقل والاتصالات بذلت جهوداً جادة مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه الظاهرة وتم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية في هذا الإطار"، منوها إلى "تشكيل لجنة خاصة لها، بمشاركة الوزارة وممثلي مجلس الوزراء وقيادة وزارة الداخلية".