حكومة كوردستان تقترب من الكابينة العاشرة.. اتفاق جديد بين الحزبين الكورديين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن الاجتماعات التي عُقدت أمس بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم أحرزت تقدماً واضحاً.

قال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين توصلا إلى صيغة أولية لمسودة اتفاق سيتم اعتمادها لاحقاً كمرجعية أساسية في إعداد البرنامج الحكومي المقبل"، مضيفاً أن "المباحثات شملت أيضاً توزيع الحديث حول الحقائب الوزارية وآليات العمل المشترك في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "اجتماعاً آخر سيُعقد يوم غد الخميس في مدينة السليمانية، لاستكمال الحوار بشأن ما تبقى من القضايا العالقة وتثبيت التفاهمات ضمن جدول زمني محدد يفضي إلى إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة".

ودعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قبل أيام قليلة، الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مشدداً على ضرورة النأي بالعراق عن الصراع القائم في المنطقة.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الأولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.