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حكومة كوردستان تفرض ضرائب على جملة قطاعات منها فئة من الموظفين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T07:29:50+0000
حكومة كوردستان تفرض ضرائب على جملة قطاعات منها فئة من الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الإثنين، جملة قرارات تخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم.

وجاءت القرارات التي ذيلت بتوقيع مسرور بارزاني رئيس الحكومة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "استقطاع 20% ضريبة من شركات الانترنت والاتصالات، استقطاع مباشر عن ضريبة الدخل من موظفي القطاع الخاص، على أن يتم تحديد آلية لذلك".

وشملت الإجراءات الشركات الأمنية والنفطية بدفع الضرائب، كما تضمنت إعداد آلية مناسبة لأخذ ضريبة عن السيارات الخصوصية، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق التي بما فوق تصنيف أربع نجوم، في إجراء بالمثل من بغداد.

وتضمنت القرارات أخذ ضريبة "مناسبة" عن الاعلانات في القطاعي العام والخاص، وأخذ رسومات مقابل وضع علامة "Lable" على السجائر والمواد الكحولية المشروبات.

وحددت حكومة إقليم كوردستان مدة شهرين لتنظيم هذه الضرائب.

 

 

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