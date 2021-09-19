حكومة كوردستان تفتتح مشروعاً جديداً يوفر 5000 فرصة عمل في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ افتتحت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاحد، معملاً لانتاج الطحين في منطقة بازيان بمحافظة السليمانية، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم.

وقال طالباني في كلمة القاها خلال مراسيم افتتاح المعمل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع مهم، وهو يدخل ضمن الخطة الوطنية لتسويق حنطة الفلاحين"، مبيناً "نحن ننتظر ان يقوم هذا المعمل بانتاج 500 طن من الحنطة المحلية يومياً".

وأضاف، أن "هذا المشروع سيساهم في تسويق حنطة الفلاحين، وتقليل الحنطة المستوردة"، موجهاً شكره الى "وزارة الزراعة وجميع الذين ساهموا في انشاء هذا المعمل والمشروع المهم".

وبين أن "المشروع يثبت لنا بانه اذا تعاونت الحكومة مع القطاع الخاص فنستطيع تحقيق مكاسب مهمة وبناء مشاريع كبيرة"، مشيراً إلى أن "هذا المعمل سيوفر 400 فرصة عمل وبانتهاءه بشكل كامل فأنه سيوفر 5000 فرصة عمل".

وقال طالباني أيضاً" "لدينا الكثير لننفذه لخدمة الشباب ونعاهد على بذل كل الجهود لخدمة المواطنين وتوفير فرص العمل للجميع"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يدخل ضمن اكثر من 860 مشروعاً كبيراً ومتوسطاً سيتم تنفيذها في اقليم كوردستان".

وأضاف، أن "تلك المشاريع الاستراتيجية ستوفر اكثر من 48 الف فرصة عمل وبعض تلك المشاريع انتهت والقسم الآخر سينتهي قريباً، مشيراً إلى أن "الفلاحين لن ينتظروا تسويق حنطتهم بعد الآن، بل سيكون هذا المعمل مكاناً لتسويقها".

من جانبها قالت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني خلال حفل الافتتاح، إن "هذا المشروع مهم واستراتيجي ويعتمد على استلام حنطة الفلاحين وتسويقها وحماية الامن الغذائي ودعم المنتج المحلي".

وأضافت أن "معمل الطحين في منطقة بازيان في حدود محافظة السليمانية سيوفر الآلاف من فرص العمل"، مشيرة إلى أن "افتتاح هذا المعمل يأتي في اطار الحملة الوطنية لتسويق حنطة الفلاحين"

واوضحت أن "هذا المعمل سينتج الحنطة بجودة عالية ويساهم في تغطية الاحتياجات المحلية"، مؤكدة "تسلم 390 الف طن من حنطة الفلاحين خلال العام الماضي".

واشارت الى ان "الجفاف الذي اصاب اقليم كوردستان في العام الماضي ادى الى تضرر محاصيل حنطة الفلاحين".