حكومة كوردستان تعيد 9 جثامين لمهاجرين قضوا غرقاً في الجزر اليونانية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، قرب عودة 9 من جثامين المفقودين الذين تعرضت مراكبهم للغرق قبالة السواحل اليونانية، مؤكدة تواصل مساعيها للتعرف على مصير المفقودين.

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بهدف متابعة مسألة التعرف على مصير المهاجرين من ضحايا غرق ثلاثة مراكب قرب الجزر اليونانية في بحر ايجة وقضية (ريوار) ذو 11 عاما واعادة 9 جثامين، وفي يوم الجمعة 21 كانون الاول الجاري قام وفد من دائرة العلاقات الخارجية بزيارة وزارة شؤون اللاجئين والمهاجرين في اثينا عاصمة اليونان وناقش في اجتماع مسألة متابعة والتعرف على مصير ضحايا الاتجار بالبشر".

واضاف انه "لذات الهدف وفي مقر الدائرة اجتمع القنصل العام اليوناني في اربيل مع ممثلي ذوي المفقودين وتمت طمأنتهم بان الحكومة اليونانية تكثف مساعيها عن كثب وتراقب الاوضاع من اجل التعرف على مصير المهاجرين"، مبينا ان ممثلي المفقودين قدموا مذكرة الى الحكومة اليونانية".

واشار البيان الى ان "القنصل اليوناني من جهته طمأن ذوي المفقودين بان دائرة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية العراقية الاتحادية مستمرة في التواصل وقد سبق ان وصلت اليهم مذكرة عن طريق رئاسة البرلمان ودائرة العلاقات الخارجية".

واعلن انه "في الايام المقبلة وبناء على توصية من رئيس حكومة الاقليم ستعاد جثامين 9 من الضحايا الذين تم التعرف عليهم الى اقليم كوردستان، مشيرا الى انه للاسف وبسبب سوء الاحوال الجوية والغاء الرحلات الجوية تم تأخير العملية عدة ايام".

وتابع ان "الدائرة تعرب عن مواساتها لذوي الضحايا والمفقودين وتطمئن الجميع ان حكومة الاقليم ستواصل مساعيها للبحث والعثور على المفقودين وكذلك تعرب عن شكرها لوزارة الخارجية الاتحادية والسفارة العراقية في اليونان والحكومة اليونانية والقنصل العام اليوناني في الاقليم والمنظمات الخيرية التي كانت دوما متعاونة ومنسقة معها".