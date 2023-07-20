حكومة كوردستان تعلّق عمل ممثليتها في السويد

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس، تعليق عمل ممثليتها في السويد احتجاجا على تدنيس القرآن الكريم.

وأدانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بشدة الاساءة الى القران الكريم وقررنا تعليق عمل ممثلية حكومة إقليم كوردستان في السويد".

قررت الحكومة العراقية في وقت سابق من يوم الخميس، سحب القائم بأعمالها في ستوكهولم، و طرد السفيرة السويدية من أراضي البلاد وذلك احتجاجا على السماح بتنظيم تظاهرة تم فيها تمزيق وحرق المصحف للمرة الثانية.