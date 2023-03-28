حكومة كوردستان تعلن كمية المياه الموجودة في سد دربنديخان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن كميات المياه الموجودة في سد دربنديخان بمحافظة السليمانية بعد موجة الأمطار وكمية الخزن الحقيقية للسد.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "سد دربنديخان يحوي حتى الآن مليار و300 الف متر مكعب من المياه".

واضاف البيان ان "الخزين المائي لبحيرة دربنديخان وصل إلى 40 بالمائة، مؤكدا ان "سعة سد دربنديخان تبلغ ثلاثة مليارات متر مكعب".