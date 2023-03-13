حكومة كوردستان تعلن إكمال استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، إكمال استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن كحكومة اقليم كوردستان جهزنا كل شيء من ناحية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية".

وأضاف، "تم التحضير من الناحية المالية والامنية وتوفير جو ايجابي لإجراء الانتخابات"، مؤكدا "الاستعداد لدعم هذه العملية وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية والمالية، وهذه هي من الواجبات المهمة جدا ومن أولوية عمل الحكومة".

وأعلنت سبعة أحزاب كوردستانية، أول أمس السبت، الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان كوردستان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم.

وقالت سبعة أحزاب كوردية في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعا عقدته مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع ممثلي خمسة أحزاب كوردستانية في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي حركة التغيير، الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية، الحزب الشيوعي الكوردستاني، حزب العمال والكادحين الكوردستاني الممثلة في برلمان كوردستان، اليوم السبت 11/3/، بهدف التحضير والتفاهم حول تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان".

وصرّح مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.