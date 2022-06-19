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حكومة كوردستان تعلن شمول قرابة 12 الف معاق برواتب الحماية الاجتماعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-19T07:33:52+0000
حكومة كوردستان تعلن شمول قرابة 12 الف معاق برواتب الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان يوم الأحد، شمول فئات جديدة واضافية برواتب الحماية الاجتماعية.

وقالت زكية سعيد صالح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "سيتم اختبار 11 ألف و 800 شخص معاق تم قبولهم حديثًا، وهو سيخضعون لاختبار وفحوصات من قبل مديريات الصحة في المحافظات والإدارات المستقلة، وستكون تلك اللجان الطبية مختصة مع وجود باحثين اجتماعيين مع كل لجنة اختبار".

واوضحت ان "العدد الجديد سيشمل المصابين بالشلل الدماغي وقصر القامة والتوحد الثلاسيميا والهيموفيليا".

وأضافت صالح "نحن بانتظار تشكيل هذه اللجان لأن اللجان ستحدد نوع ونسبة الإعاقات وفقا لقانون حقوق وامتيازات المعاقين في رواتب وبدلات الاعاقة"، مبينة ان "اللجنة ستقرر إذا لم يكن لديه راتب آخر ، يكون راتبه الشهري 150 ألف دينار".

ومنذ العام 2013 وبسبب الأزمة المالية تم تعليق التسجيل للمعاقين وفي عام 2020 تم فتح باب التسجيل لمدة أربعة أشهر وتم تسجيل 11 ألف 800 شخص فقط.

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