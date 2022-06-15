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خلال 72 ساعة.. حزمة اجراءات للسيطرة على اسعار البنزين في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T15:18:05+0000
خلال 72 ساعة.. حزمة اجراءات للسيطرة على اسعار البنزين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اتخاذها حزمة اجراءات جديدة للتحكم باسعار البنزين وخلال وقت قصير، متعهدة برفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.  

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، ناقش مجموعة مواضيع متعلقة بأوضاع المواطنين منها مسالة ارتفاع اسعار البنزين، بالإضافة الى العلاقات بين بغداد واربيل".

وأضاف عادل "نتوقع السيطرة على اسعار الوقود خلال 72 ساعة القادمة، وستقوم الحكومة برفع الرسوم والضرائب عن المواد التي تدخل في تصفية البنزين".

وتابع المتحدث باسم الحكومة "كما تم أيضا في الاجتماع تمديد نسبة 15% من خصم الرسوم الحكومية ولمدة ثلاثة اشهر".

من جانبها، اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة انتاج البنزين ودعم استيراده باعفاء مستورديه من الضرائب.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، انها تطمئن المواطنين بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من البنزين في الأسواق من خلال دعم أسعار البنزين وبالتنسيق مع الشركات.

واوضح البيان ان حكومة حكومة إقليم كوردستان ستقدم لهذا الغرض الدعم المالي لحل هذه المشكلة وإلغاء معظم الرسوم والضرائب على واردات البنزين.

واكد البيان، انه سيتم توفير التسهيلات لجميع الشركات لاستيراد البنزين، مشترطاً ألا يؤثر ذلك على جودة البنزين.

وشدد البيان على ان الحكومة ستقوم في وقت قصير بالتحكم في الأسعار خلال وقت قصير.

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