حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات وتتفق مع بغداد لتسلم مليون لتر بنزين يومياً

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم الأربعاء، اتخاذ جملة قرارات تهم المواطن الكوردي، فيما أكد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسلم مليون لتر بنزين يومياً.

وذكر عادل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "اجتماع اليوم سلط الضوء على زيارة ماكرون ووصفها بالتاريخية، وأن للإقليم مكانة كلاعب سياسي، وشكره على الزيارة".

وأضاف عادل، أن "حكومة كوردستان، قدمت شكرها أيضاً لقوات التحالف الدولي على دعمها المستمر للإقليم في الحرب ضد داعش، كما ناقش اجتماع مجلس الوزراء بالتفصيل الحوار الاستراتيجي وحكومة الإقليم ترحب بأي حوار".

وأشار إلى أن "الجلسة شهدت اتخاذ مجموعة قرارات تهم المواطنين وتم إسناد ديوان رئاسة الوزراء بضرورة الاسراع بتطبيق هذه القرارات"، لافتاً إلى "الاتفاق مع بغداد على أن يتسلم الإقليم مليون لتر يوماً من البنزين، وأيضاً زيادة حصة المصافي لزيادة كمية الانتاج من البنزين وهناك توقعات بانخفاض سعر البنزين خلال الأيام المقبلة، وأن رئيس الحكومة سيشرف بنفسه على اللجنة المختصة بمراقبة سعر الخبز والبنزين".

ونوه عادل، إلى أن "الاجتماع الحكومي شهد مطالبة وزارة الاتصالات بإخطار شركات الاتصالات عدم بيع شرائح الهواتف النقالة من دون مستمسكات".