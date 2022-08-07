حكومة كوردستان تعلن توقف نحو 300 مصنع في السليمانية وتحدد الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة التجارة والصناعة بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، يوم الأحد، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية وكهرباء ووقود ونقص في المدن الصناعية.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز عقب اجتماع مع أصحاب المصانع، إن "جدول أعمال مجلس الوزراء الجديد يؤكد على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى، وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط وهو بيع النفط".

وأضافت، "نحاول حل مشاكل أصحاب المصانع لهذا الغرض فقد رفعنا تقريرا من 28 نقطة الى مجلس الوزراء وسيتم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع في اربيل والسليمانية ودهوك". وأشارت وزيرة التجارة والصناعة بالوكالة الى أن "المشكلة الرئيسية لأصحاب المصانع تتمثل في قلة المدن الصناعية في المحافظات"، مؤكدة أن "الوزارة والغرف التجارية تعملان على حل هذه القضية وكذلك مشكلة الكهرباء والضرائب والجمارك".

وبينت الوزيرة أنه "في الماضي توقف عدد كبير من المصانع عن العمل بسبب هذه المشاكل وإذا لم يتم حل هذه المشاكل فإن المصانع التي تواصل العمل ستواجه نفس مصير المصانع الأخرى".

وأشارت إلى "عمل مجلس الوزراء ووزارة المالية على خفض أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية، مما أدى إلى خفض أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية وستنخفض أكثر في المستقبل".

وبخصوص شكاوى المواطنين من سوء نوعية الطحين ، قالت كويستان محمد إن "جودة الطحين في اقليم كوردستان ليست بالمستوى المطلوب مقارنة بالدقيق العراقي، لذلك شكلنا لجنة برئاسة وكيل الوزير ومدير التجارة للتحقيق في أسباب سوء الجودة طحين".