حكومة كوردستان تعلن توزيع 10 آلاف وحدة سكنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، توزيع 10 آلاف وحدة سكنية في محافظات الإقليم الأربع والإدارات المستقلة.

وقال وزير الإعلام دانا عبد الكريم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "65 ألف شخص تقدموا بطلب للحصول على الوحدات السكنية بعد فتح التقديم قبل 6 أشهر".

وأشار الى "توزيع 10 آلاف وحدة سكنية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارات رابرين وكرميان وسوران وزاخو ورانيا".

وكانت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان قد أعلنت، في صيف العام 2022، عن مشروع بناء 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمستأجرين في مناطق ومدن الإقليم كافة.