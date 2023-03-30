حكومة كوردستان تعلن توزيع أكثر من ملياري دينار على الفلاحين خلال 3 سنوات

شفق نيوز/ ‏أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، حجم المبالغ الموزعة على الفلاحين كمستحقات لهم عن الأعوام 2014-2016.

‏وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجمل المبالغ التي وزعت كمستحقات للفلاحين لسنوات 2014 و 2015 و 2016 بلغت 202 مليار و263 مليونا و552 ألفا و250 دينار عراقي".

واضاف البيان انه "تم خلال عام 2014 توزيع 27 ملياراً و8 ملايين و707 آلاف و750 دينار عراقي".

وتابع البيان انه "وُزعت خلال عام 2015 مبلغ 129 مليارا و 678 مليونا و 63 الف دينار عراقي، فضلا عن توزيع 45 مليارا و 504 ملايين و 781 الفا و500 دينار".