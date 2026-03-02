حكومة كوردستان تعلن "تسهيلات استثنائية" لإعادة المواطنين العالقين عبر تركيا

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات وتسهيلات عاجلة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى الإقليم، وذلك على خلفية توترات الأوضاع الإقليمية وتوقف حركة الملاحة الجوية.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحكومة وجه وزارتي الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المواطنين العالقين في الخارج وتسهيل عودة الراغبين منهم، فضلاً عن مساعدة المقيمين في الخارج المتواجدين حالياً داخل الإقليم للعودة إلى أماكن إقامتهم".

وأضاف البيان أن "التنسيق مع الجانب التركي أسفر عن الحصول على موافقة أنقرة لمنح (فيزا ترانزيت) لمدة 5 أيام للمواطنين العراقيين (حصراً حاملي الجواز العراقي) في أي دولة كانوا، لتمكينهم من الوصول إلى تركيا ومن ثم العودة براً إلى إقليم كوردستان عبر منفذ إبراهيم الخليل".

وحددت الدائرة الخطوات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه التسهيلات، اشتملت التسجيل الإلكتروني: مع إتاحة خطوط ساخنة (+9647508035680/ +9647508035681) عبر تطبيقات واتساب وفايبر وتلغرام للإجابة على الاستفسارات.

وتضمنت الخطوات بحسب البيان، أنه بعد الإبلاغ عبر الخطوط الساخنة، يتوجب مراجعة أقرب ممثلية دبلوماسية تركية (قنصلية أو سفارة) في بلد التواجد للحصول على تأشيرة الترانزيت.

واشترطت الإجراءات كذلك أن يكون حجز تذكرة العودة حصراً عبر "الخطوط الجوية التركية" وإلى أي مطار داخل تركيا، مع ضرورة قطع التذكرة قبل التوجه للقنصلية.

وشدد البيان على ضرورة أن لا يكون اسم المتقدم مدرجاً ضمن "قائمة الممنوعين" من دخول تركيا، مع التأكيد على مرافقة "الجواز العراقي" لمن يحملون جوازات أجنبية أخرى (مثل الدومينيكا) لضمان شمولهم بالقرار.

وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات مؤقتة وتستمر حتى إعادة فتح الأجواء العراقية"، مؤكداً أن فرقاً خاصة ستكون بانتظار العائدين في منفذ إبراهيم الخليل لتقديم التسهيلات اللازمة.

واختتمت الدائرة بيانها بالقول: "بالنسبة للمواطنين في المناطق التي لا يحل فيها الترانزيت التركي مشاكلهم، فإننا نؤكد استمرار وتكثيف جهودنا حتى تأمين عودة آخر مواطن إلى أرض الوطن".

وكانت السفارة العراقية لدى أنقرة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، حصولها على موافقة رسمية من السلطات التركية لمنح سمات دخول للمواطنين العراقيين العالقين، بما يتيح لهم العودة إلى البلاد براً.

وقال السفير ماجد اللچماوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق مباشر ومستمر بين الجانبين العراقي والتركي"، مؤكداً أن "السفارة تواصل عملها لتسهيل عودة المواطنين وضمان انتقالهم الآمن إلى أرض الوطن".

وبحسب البيان، تقرر منح تأشيرات عبور لمدة خمسة أيام للمواطنين المستوفين للشروط، سواء عبر البعثات القنصلية التركية في الخارج أو عند المنافذ الحدودية، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين إعادة فتح الأجواء العراقية واستئناف الرحلات الجوية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.