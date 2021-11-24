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حكومة كوردستان تعلن تراجع إنتاجها اليومي من النفط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-24T09:56:20+0000
حكومة كوردستان تعلن تراجع إنتاجها اليومي من النفط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عبر احصائية رسمية صدرت عنها، اليوم الاربعاء، عن تراجع معدل إنتاج النفط في الإقليم.

ووفقا للإحصائية التي أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن إنتاجها من 10 حقول نفطية بلغ 420 الف برميل يومياً، مشيرة إلى أن 10 شركات عالمية بارزة تعمل في قطاع إنتاج النفط في الإقليم.

وشملت الاحصائية، الحقول النفطية العشرة وهي: طاوكي، شيخان، أتروش، سرسنك، عين سفني، أربيل، سارتا، خورمله، طق طق، وكرميان.

وأشارت الوزارة في احصائيتها، إلى أن 10 شركات عالمية بارزة تعمل في انتاج النفط في الإقليم، مبينة أن أي حقل لم يتوقف عن العمل.

وبحسب المذكرة التي شملت أيضاً نسبة الإنتاج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فإن الإنتاج انخفض، بما معدله 40 الف برميل يومياً، حيث يقول مسؤولون حكوميون كورد في تصريحات سابقة: إن إنتاج النفط اليومي يصل إلى 460 ألف برميل.

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