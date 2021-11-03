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حكومة كوردستان تعلن تخصيص "ضعف مبلغ بغداد" لتعويض اضرار الفيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-03T14:05:59+0000
حكومة كوردستان تعلن تخصيص "ضعف مبلغ بغداد" لتعويض اضرار الفيضانات

شفق نيوز/ رأت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية غير كاف لتعويض اضرار الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق في اربيل،  مشيرة إلى تخصيص "ضعف المبلغ" لتعويض المتضررين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز،  إن "اضرار الفيضانات كبيرة جداً".

وأضاف أن "المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية  من المحتمل ان لايكفي لاننا مازالنا في مرحلة تقييم الاضرار وربما تخصص حكومة الاقليم ايضا ضعف هذا المبلغ لتعويض المتضررين".

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان قال في تغريدة له اليوم، إن بغداد قررت إرسال ثلاثة مليارات دينار لتعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت محافظة أربيل خلال الأيام القليلة الماضية.

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