حكومة كوردستان تعلن تحقيق نسب متقدمة بمشروع إمدادات المياه الطارئة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وصول نسب الإنجاز في مشروع إمدادات المياه الطارئة إلى نسب متقدمة.

وقال المدير العام لمديرية المياه في الوزارة، آري أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العمل في المشروع مستمر وجزء من خط الأنابيب جاهز وتم وضعه تحت الأرض، والمشروع يوفر 60% من المياه في أربيل وسينهي مشكلة نقص المياه خلال الثلاثين سنة المقبلة".

وأضاف أن "المشروع سيوفر 480 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً بواسطة مرشحات سيجا الصالحة للشرب، وهو مجموع المياه من المشاريع الثلاثة وإجمالي عدد الآبار التي تزود أربيل بالمياه".

وأشار أحمد إلى أنه "سيتم إمداد المياه إلى مدينة أربيل عبر أربعة أنابيب كبيرة في مستودعات توزيع المياه التابعة للمشروع".

ووفقاً لمدير مديرية المياه، فإن الأنبوب الأول هو: 1200 ملم مياه من صبران ويمر بطول 150 متراً إلى طريق كويه، وفي هذا الاتجاه عدد من الفروع التي تنقل المياه إلى (صبران، شيخشل، غزنة، بحركة، بيرزين، شاويس).

أما الخط الثاني فيدخل المدينة القريبة من مطار أربيل الدولي ويصل إلى شارع بحركة، ويزود أحياء هذه المنطقة بالمياه، وفقاً لأحمد.

وتابع أن "الأنبوب الثالث: 1200 ملم مياه سيمر من خارج الشارع البالغ طوله 120 متراً إلى مناطق (ممزاوا، قطاوي، الحياة، طوبزاوة أحمد، دراتو، بنصلاوة، هاشتي حصاروك، كسنزان)".

أما الأنبوب الرابع فسينقل المياه من داخل شارع 120 متراً إلى أحياء (حديقة 32، شادي، الربيع الجديد، الربيع القديم، كردستان، العمال، النرجس، راستي، بداوة 94).

وفي الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر 2024، وضعت حكومة إقليم كوردستان حجر الأساس لمشروع إمدادات المياه الطارئة لمحافظة أربيل.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 480 مليون دولار، ومن المقرر إنجازه في غضون فترة أقصاها 550 يوماً، ومن المؤمل أن يساهم هذا المشروع عند اكتماله في معالجة مشكلة نقص المياه في أربيل بنسبة 100%.

وسيتم تنفيذ المشروع عبر أربعة خطوط رئيسية تمتد داخل الأحياء الواقعة بين شارعي 120 متراً و150 متراً، حيث سيعود بالنفع على المناطق والأحياء الواقعة بين الشارعين المذكورين وخارجهما، مثل: دراتو، وبنصلاوة، وكسنزان، وبيرزين، وشاويس، وبحركة، وعينكاوة، وسيبيران.

كما سيوفر المشروع إغلاق أكثر من 1000 بئر ماء، وبالتالي حماية المياه الجوفية وتجنب الاستمرار في هدرها.