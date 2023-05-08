حكومة كوردستان تعلن الشروع بتنفيذ "الخطة الإقليمية" برعاية أممية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، الشروع بتنفيذ "الخطة الإقليمية" للتعاون بين وزاراتها والمؤسسات الاممية والدولية.

وتشمل هذه الخطة وفقاً لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، وزارات (التربية والصحة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعي).

وقال زيباري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة كوردستان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة أطلقت الخطة الإقليمية على مستوى عدد من وزاراتها وان هذه الخطة مدعومة بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وأضاف ان "بارزاني وجه جميع الوزارات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاممية كون ذلك سيرفع من تقييم عملها في المحافل الدولية".