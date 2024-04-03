حكومة كوردستان تعلن التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين المتقاعدين في إقليم كوردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريقنا بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "أودّ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معاً".

وأكد أن "إقليم كوردستان واجه خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم"، مردفاً بالقول: "يطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم على صمودهم وثباتهم".

وتابع بارزاني: "سنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار/ مارس الماضي قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات مرتبات المنتسبين الامنيين في إقليم كوردستان لشهر شباط/ فبراير الماضي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 شباط/ فبراير الماضي، إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.