حكومة كوردستان تعلن اعتماد الدينار العراقي بدلاً من الدولار في الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتماد الدينار العراقي في الرسوم الجمركية بدلاً من الدولار الأمريكي.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر وفقا لوثيقة، اعتماد الدينار العراقي في جميع المنافذ الحدودية لتلقي الرسوم الجمركية ".

وأضاف البيان أن "جميع الوزارات ملزمة بتنفيذ القرار وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".