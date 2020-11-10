حكومة كوردستان تعلن احصائية جديدة لضحايا القصف التركي والعودة العكسية للنازحين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان ما لا يقل عن 28 مدنيا لقوا حتفهم جراء القصف شبه المستمر الذي تشنه القوات التركية على المناطق الحدودية في الاقليم، كاشفة بالوقت ذاته عن عودة 800 نازح الى الاقليم مرة اخرى خلال العام الحالي.

وقال ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كردستان للرد على التقارير الدولية في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "ليست لدينا قوة تعتبر ميليشيات، وانما القوات الامنية هي قوات رسمية ضمن المؤسسات الحكومية، مؤكدا ان هذه القوات كانت وما تزال محل ثقة لدى التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش".

وبخصوص الفساد المالي والاداري في الاقليم قال المسؤول الحكومي: في اطار القضاء على الفساد لدينا مشروعان، الاول القانون الذي اقره برلمان كوردستان، والثاني هو المعركة مع الفاسدين، وحكومة الاقليم ماضية في القضاء على الفساد.

وبشأن قصف المناطق الحدودية قال زيباري: هذا شيء ليس بجديد لأن القصف مستمر منذ سنوات لكن الجديد فيه انه ازداد في هذا العام، مشيرا الى انه خلال الشهر السابع فقط شنت القوات التركية 33 غارة على مناطق الاقليم، وهذا مبعث قلق لدى حكومة الاقليم لان فيه اضرار كبيرة.

واضاف انه فقط خلال العام الحالي شُنّت اكثر من 200 غارة جوية، و لدينا 28 قتيلا من المدنيين منذ عام 1995 ولغاية الان، مؤكدا ان 28 قرية لم تعمر في ناحية "كاني ماسي" بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني.

وعن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد قال منسق حكومة اقليم كوردستان للرد على التقارير الدولية: لغاية الشهر السابع نُفذت 128 عملية ارهابية سقط فيها اكثر من 650 قتيلا، مشددا على انه هذا مبعث يأس ولايعطي الطمأنينة للسكان للعودة الى مناطقهم.

وعن التظاهرات في كوردستان قال المسؤول الحكومي: إن ماجرى ليست تظاهرات لانها جرت بعد الساعة 12 ليلا في زاخو، منوها الى ان 61 عنصرا من القوات الامنية و4 مواطنين اصيبوا بينما تضررت 26 سيارة.

وافصح بالقول ان الذين اعتقلوا كانوا 4 سواق فقط، والباقين ليسوا من اهالي قضاء زاخو اصلا، مشيرا الى ان جميع الذين اعتلقوا في دهوك تم الافراج عنهم بكفالة.

بخصوص معتقلي الارهاب قال زيباري: حاليا يوجد 446 معتقلا 398 منهم تم حكمهم و 48 تم الافراج عنهم لعدم ثبوت الادلة.

وكشف ان 29 صبيا ، و 23 من النساء معتقلون في سجون الاقليم بتهمة الارهاب.

وبما يتعلق بالنازحين قال المسؤول الحكومي انه: حاليا هناك 996 الف نازح في الاقليم 800 نازح عاد للاقليم في 2020، لافتا الى ان هناك تقديرات بان اضرار داعش للعراق تقدر ب 45 مليار دولار.