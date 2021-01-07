حكومة كوردستان تعقد أول اجتماع مع "فايزر" لتأمين لقاح كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عقد أول اجتماع مع الشركة المنتجة للقاح "فايزر" من اجل تأمينه في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه باشراف ورعاية وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تم اجراء اول اجتماع مع شركة فايزر "Pfizer-BioNTech" من قبل اللجنة العليا المختصة للاستشارة من اجل تأمين اللقاحات في اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق الخميس، سجلت المختبرات الصحية في اقليم كوردستان بآخر 24 ساعة 80 إصابة جديدة في أدنى معدل اصابات يسجلها الاقليم منذ اشهر عدة ليصل معه إجمالي العدد إلى 104055.

واشارت وزارة الصحة في الاقليم في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، ان 976 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي الى 77068.

ونوهت الوزارة الى وفاة اربعة مصابين في الساعات الـ24 الماضية ليكون عدد الوفيات الكلي 3410.