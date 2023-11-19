حكومة كوردستان تعطل الدوام الرسمي غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في محافظات الاقليم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم پيشوا هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب توقعات ارتفاع نسبة الأمطار في جميع محافظات الاقليم، وبعد التشاور مع الوزارات المعنية والمحافظين والإدارات المستقلة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية ".

ودعا هورامي، مواطني الاقليم بالالتزام بالإجراءات وعدم الاقتراب من الأنهر والمناطق التي ترتفع فيها مناسيب المياه" مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني على جاهزية تامة لأي حالة".